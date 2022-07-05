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Доктор медицинских наук поддержала предложение Англии установить возрастной порог для трансгендеров

Профессор кафедры эндокринологии выступила за создание новых категорий.
05 июля 2022 17:01
автор: Максим Скороходов

Доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии Сеченовского университета Марина Калашникова поддержала предложение министра спорта Великобритании Надин Доррис о снижении верхнего порогового значения тестостерона и установления возраста перехода для трансгендеров.

«Если бы я была одним из экспертов, от которого зависело бы, допускать ли спортсменов-трансгендеров на соревнования, то, скорее всего, согласилась с данной инициативой. Это действительно крайне важные факторы. Возможно, в будущем, если в спорте будет появляться все больше таких людей, есть смысл ввести в соревнованиях две новые категории для трансгендеров обоих полов», - приводит слова Калашниковой RT.

Добавим, что о пересмотре правила допуска трансгендеров уже объявили в футболе, легкой атлетике и плавании: FINA может создать отдельную категорию, ФИФА же планирует убрать порог тестостерона.

При этом в США 15 штатов запретили участие трансгендеров в школьных и студенческих соревнованиях.

Также за ужесточение в данном вопросе выступил Международный союз велосипедистов, увеличив срок подавления тестостерона, правда, при уменьшении его порога.

источник: «RT на русском»
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Профессор кафедры эндокринологии выступила за создание новых категорий.
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