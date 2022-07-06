Посольство РФ ответило на призыв 35 стран, включая США, отстранить Россию от соревнований

Посольство России в США ответило на опубликованное в госдепартаменте США заявление 35 стран об отстранении России от международных соревнований.

«Рассматриваем данный шаг как политизированный и имеющий целью, как здесь выражаются, «сдержать» нашу страну. При этом, очевидно, что Украина - лишь повод. Гонения на российских атлетов начались задолго до нынешних событий. Это часть нелепой кампании по «отмене» России.

Действия «коллективного запада» - очередной пример нечестной конкуренции с целью лишить российских спортсменов возможности состязаться на равных с соперниками из других государств», - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой посольства России в США.

Напомним, что МОК допускает участие российских спортсменов в нейтральном статусе, благодаря чему продолжают выступать российские теннисисты, дзюдоисты, самбисты, шахматисты и представители еще нескольких видов спорта.

8 апреля стало известно о том, что Федерации санного спорта России удалось восстановится в своих правах и добиться отмены санкций в отношении российских спортсменов, чтобы они могли принимать участие в международных соревнования.

Позднее свой международный статус восстановила и Федерация бобслея России.