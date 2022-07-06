Премьер-министр Мишустин заявил о необходимости независимых национальных соревнований

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по социальным вопросам высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Ограничения направлены на то, чтобы исключить Россию из международных организаций, отнять право на проведение чемпионатов и - самое несправедливое - лишить наших ребят возможности побороться за лидерство на крупных турнирах. В таких условиях президент поручил сохранить соревновательную активность наших спортсменов, предусмотреть новые форматы состязаний. По сути, нам нужна действенная и абсолютно независимая система спортивной подготовки и национальных соревнований» , - приводит слова Мишустина ТАСС.

Напомним, что отстранения начались после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

При этом МОК допускает участие российских спортсменов в нейтральном статусе, благодаря чему продолжают выступать российские теннисисты, дзюдоисты, самбисты, шахматисты и представители еще нескольких видов спорта.