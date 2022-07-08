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Булыкин, Лопырева и главный редактор «Советского Спорта» обсудят будущее спортивной индустрии

Булыкин, Лопырева и главный редактор «Советского Спорта» обсудят будущее спортивной индустрии
08 июля 2022 19:47

Отраслевая комиссия по развитию спортивной индустрии Ассоциации менеджеров на тему: «Спортивная индустрия в условиях трансформации экономики. Как повысить конкурентоспособность отрасли?» пройдет 12 июля с 15:30 до 17:30.

В развитии отечественного спорта наступила новая эпоха. Из-за санкционного давления отстранены от важнейших соревнований спортсмены, традиционно считающиеся лидерами в своих видах – плавание, биатлон, фигурное катание, шахматы, баскетбол, хоккей. Одновременно с этим Россия лишена права проводить европейские и мировые чемпионаты на своей территории. Попали под санкции крупнейшие бизнесмены страны – руководители и спонсоры российских федераций и клубов. Зарубежные рекламодатели разрывают или ставят на паузы контракты, а легионеры покидают спортивные клубы. Под вопросом оказалась деятельность поставщиков и производителей продукции и технологий и для спорта высоких достижений, и массового спорта. Все это самым непосредственным образом сказалось на экономике спортивной индустрии.

Собравшиеся обсудят:

– возможно ли «западозамещение» в спорте?

– чем заменить международные турниры?

– как сохранить финансирование турниров и поддержать доходы клубов?

– как санкции и изменение логистики повлияло на содержание и работу спортивных объектов?

Модераторы – Вадим КОВАЛЕВ, первый заместитель исполнительного директора, Ассоциация менеджеров; и Дмитрий КУЗНЕЦОВ, директор, Высшая школа юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ.

Приветственное обращение – Виктория ЛОПЫРЕВА, посол FIFA, преподаватель программы «Международный спортивный менеджмент и маркетинг, НИУ ВШЭ.

В дискуссии участвуют Сергей АЛТУХОВ, директор, Институт спортивного менеджмента и права; Дмитрий БУЛЫКИН, представитель ФК «Локомотив» Москва, офицер по профилактике и борьбе с договорными матчами Российского футбольного союза; Андрей ВЛАСОВ, технический директор, Российский футбольный союз; Наиль ИЗМАЙЛОВ, исполнительный директор, Футбольная национальная лига; Сергей КУЗЬМИН, директор, Училище олимпийского резерва в г. Ульяновск; Алексей ПАТРАКОВ, исполнительный директор, Фонд развития любительского хоккея «Ночная Хоккейная Лига»; Татьяна ПОЛУХИНА, президент, Федерация фитнес-аэробики России; Андрей СЕЛЬСКИЙ, digital-директор, АНО «Живу спортом»; Николай ЯРЕМЕНКО, главный редактор, «Советский Спорт».

Информационный партнер – первое спортивное СМИ России «Советский спорт».

источник: «Советский спорт»
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