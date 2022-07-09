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Олег Матыцин: Изоляция российского спорта не продлится долго

Отечественные спортсмены пропускают международный сезон.
09 июля 2022 20:40
автор: Александр Поволоцкий

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался относительно изоляции российских спортсменов.

Напомним, что атлеты страны отстранены от международных стартов.

«Если увидим, что наших спортсменов не допустят к Олимпийским играм, мы создадим международные соревнования внутри страны, но не думаю, что это изоляция будет долго. Международные федерации понимают, что убрав российский спорт с международной арены и лишив возможности проводить соревнования, фактически они стреляют в собственные ноги».

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА приняли решение наложить запрет на участие российских клубов и сборных в турнирах под эгидой этих организаций в сезоне-2022/23.

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