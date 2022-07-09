Олег Матыцин: Изоляция российского спорта не продлится долго

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался относительно изоляции российских спортсменов.

Напомним, что атлеты страны отстранены от международных стартов.

«Если увидим, что наших спортсменов не допустят к Олимпийским играм, мы создадим международные соревнования внутри страны, но не думаю, что это изоляция будет долго. Международные федерации понимают, что убрав российский спорт с международной арены и лишив возможности проводить соревнования, фактически они стреляют в собственные ноги».

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА приняли решение наложить запрет на участие российских клубов и сборных в турнирах под эгидой этих организаций в сезоне-2022/23.