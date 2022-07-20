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Журова - об альтернативных соревнованиях: Не надо себя тешить иллюзиями, что будет много стран

Состязания могут пройти во время Олимпиады-2024.
20 июля 2022 18:04

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на идею проведения альтернативных соревнований для российских спортсменов во время Олимпиады- 2024.

«Абсолютно точно надо делать альтернативные соревнования, вопрос, кто на них приедет. Не надо себя тешить иллюзиями, что будет много стран. Нужно возвести соревнования в ранг очень серьезных», - приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Напомним, что ранее ряд международных организаций отстранили российских и белорусских спортсменов от соревнований из-за политической ситуации в мире.

Помимо этого Россия может пропустить Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.

источник: «Газета.Ru»
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