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Hot Moscow Fest представил детскую программу

С 26 по 28 августа в Москве впервые пройдет масштабный мультиформатный фестиваль Hot Moscow Fest 2022 на территории «Открытие Банк Арена». Организаторы готовят интереснейшую программу не только для взрослых, но и для детей разного возраста.
Hot Moscow Fest представил детскую программу
25 июля 2022 13:24
автор: Анастасия Ключникова

В рамках фестиваля построят более 10 специальных тематических зон, где дети в игровой форме смогут освоить новые для себя профессии. Также планируется шоу больших ростовых кукол. Отдельная территория будет отдана мини-зоопарку с альпаками и енотами.

Кроме того, маленьких посетителей ждут тематические мастер-классы по живописи, изготовлению слаймов, танцам, робототехники, лепке и др.

Подростков в отдельном шатре ждет ведущий российский IT-эксперт Анастасия Староверова, обладатель титула «Женщина года в IT» (2019). Она расскажет об основах компьютерной грамотности и безопасности в интернете. Кроме того, в зоне креативных индустрий юношей и девушек ждет большая программа по креативным индустриям и профессиям будущего, где можно научиться самым разным навыкам, от дизайна и мобильной видеографии до сонграйтинга и производства популярного контента для Тик-Тока.

Ну и, конечно, не обойдется без детского спорта: лучшие российские спортсмены покажут детям самые эффективные упражнения, расскажут об особенностях тренировок в разном возрасте. Кроме того, дети и подростки смогут попробовать себя более чем в 30 видах спорта, от футбола и кикбоксинга до зумбы и капоэйры.

Генеральный продюсер по партнерству и продвижению Hot Fest Дмитрий Ким: «Несмотря на то, что наш фестиваль для взрослых, мы готовим очень разнообразную программу для детей и подростков любого возраста. Во-первых, многие взрослые любят проводить выходные всей семьей с детьми, и фестиваль на открытом воздухе подходит для этого как нельзя лучше. Во-вторых, дети – это наше будущее, и уже через 5-10 лет именно они будут определять нашу текущую повестку, именно они станут будущими спортивными чемпионами, известными музыкантами и шеф-поварами. Мы хотим показать им все многообразие различных увлечений, чтобы буквально за один день они могли попробовать себя как в роли спортсмена, так и компьютерного гения».

Дата: 26-28 августа 2022

Место: «Открытие Банк Арена», домашний стадион ФК «Спартак-Москва» (Волоколамское ш., 69)

Категория: 0+

Вход на фестиваль бесплатный, по обязательной регистрации на сайте https://hot-fest.ru/

источник: «Советский спорт»
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