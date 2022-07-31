Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Чемпионка Европы по ушу из России погибла в аварии во Владимире

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
31 июля 2022 21:37
автор: Александр Поволоцкий

Двукратный призер Кубка мира и четырехкратная чемпионка Европы по ушу погибла в возрасте 24 лет.

Как сообщает ТАСС, Евгения Степанова стала жертвой ДТП, которое произошло во Владимире.

Отмечается, что Volkswagen, в котором находилась спортсменка, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Mercedes. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля, Степанова и другая пассажирка. Еще одна девушка находится в реанимации.

Добавим, что Степанова стала победительницей чемпионата Европы в 2016 году.

источник: ТАСС
Это интересно:
Чемпионка Европы по ушу из России погибла в аварии во Владимире
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
31.07.2022 21:37
Хроника
автор: Александр Поволоцкий
Hot Moscow Fest представил детскую программу
Hot Moscow Fest представил детскую программу
С 26 по 28 августа в Москве впервые пройдет масштабный мультиформатный фестиваль Hot Moscow Fest 2022 на территории «Открытие Банк Арена». Организаторы готовят интереснейшую программу не только для взрослых, но и для детей разного возраста.
25.07.2022 13:24
Хроника
автор: Анастасия Ключникова
Валуев призвал не осуждать спортсменов за смену гражданства
Накануне соответствующее заявление сделали Андрей Рублев и Дарья Касаткина.
22.07.2022 10:31
Хроника
Журова - об альтернативных соревнованиях: Не надо себя тешить иллюзиями, что будет много стран
Состязания могут пройти во время Олимпиады-2024.
20.07.2022 18:04
Хроника
Отличная новость от TENNISI.bet
Отличная новость от TENNISI.bet
19.07.2022 16:22
Хроника
Матыцин уверен, что Россия сможет обеспечить своих спортсменов
Санкции не позволяют нашим спортсменам выступать на международном уровне.
12.07.2022 21:09
Хроника
автор: Максим Скороходов
«Зенит» завоевал Суперкубок России, обыграв с крупным счетом «Спартак»
Встреча прошла на стадионе в Санкт-Петербурге.
09.07.2022 20:57
Хроника
автор: Александр Поволоцкий
Олег Матыцин: Изоляция российского спорта не продлится долго
Отечественные спортсмены пропускают международный сезон.
09.07.2022 20:40
Хроника
автор: Александр Поволоцкий
Булыкин, Лопырева и главный редактор «Советского Спорта» обсудят будущее спортивной индустрии
Булыкин, Лопырева и главный редактор «Советского Спорта» обсудят будущее спортивной индустрии
08.07.2022 19:47
Хроника
Премьер-министр Мишустин заявил о необходимости независимых национальных соревнований
Российские спортсмены в большинстве видов отстранены от мировой арены.
06.07.2022 12:32
Хроника
автор: Максим Скороходов
«У нас с Литвиновым получилось неплохо». Никита Чернов — об обороне «Спартака» без Джикии
Защитник «Спартака» Никита Чернов после победы над «Оренбургом» в 3-м туре РПЛ (4:1) рассказал о борьбе за чемпионство и прокомментировал слова Леонида Федуна.
Абаскаль «подсел» на 4:1. Как «Спартак» разгромил «Оренбург» и втиснулся между «Зенитом» и ЦСКА
В матче 3-го тура РПЛ команда Гильермо Абаскаля повторила результат предыдущего тура (4:1) благодаря двум голам и двум передачам Квинси Промеса.
Ферстаппен рванул с десятого места на первое! Итоги Гран-при Венгрии
Тринадцатый этап «Формулы-1» завершился героической победой без пяти минут двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена на «Ред Булле» и очередным провалом «Феррари».
Нижний не дал ЦСКА обойти «Зенит»! Как армейцы упустили перевес в два мяча и лидерство в РПЛ
В матче 3-го тура РПЛ против «Пари НН» армейцы впервые в нынешнем сезоне пропустили и потеряли первые очки (2:2).
Чудо на паркете! Как американцы Блатт и Холден привели Россию к золоту Евробаскета
Серию статей, посвященную 30-летию российского спорта, продолжает рассказ о сенсационном триумфе наших баскетболистов на чемпионате Европы-2007 в Испании.
«Ничего страшного». Дмитрий Сенников — о 0:5 «Локомотива» в Санкт-Петербурге
Легенда «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал «Плеймейкеру» разгромное поражение столичной команды от «Зенита» в 3-м туре РПЛ.
«Армейцы сейчас кайфуют от нового тренера, поэтому увезут из Нижнего три очка». Ловчев — о матче «Пари НН» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев дал «Плеймейкеру» прогноз на матч 3-го тура РПЛ (31 июля, 15:00).
Русские бойцы дали жару в Далласе! Итоги UFC 277
В Техасе прошел очередной турнир UFC, среди победителей которого оказались Сергей Павлович и Магомед Анкалаев. А в главном поединке великая Аманда Нуньес смогла взять реванш у Джулианны Пеньи и вернула себе титул.
Тедеско начал сезон с трех голов в ворота «Баварии»! И проиграл
Мюнхенцы выиграли Суперкубок Германии десятый раз, одолев «Лейпциг» Доменико Тедеско со счетом 5:3.
Теория Дарвина! Как новичок «Ливерпуля» затмил дебют Холанда за «Ман Сити» в Суперкубке Англии
В открывающем английский футбольный сезон команда Юргена Клоппа переиграла подопечных Пепа Гвардиолы (3:1) благодаря голу и заработанному пенальти уругвайца Дарвина Нуньеса.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика