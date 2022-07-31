Чемпионка Европы по ушу из России погибла в аварии во Владимире

Двукратный призер Кубка мира и четырехкратная чемпионка Европы по ушу погибла в возрасте 24 лет.

Как сообщает ТАСС, Евгения Степанова стала жертвой ДТП, которое произошло во Владимире.

Отмечается, что Volkswagen, в котором находилась спортсменка, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Mercedes. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля, Степанова и другая пассажирка. Еще одна девушка находится в реанимации.

Добавим, что Степанова стала победительницей чемпионата Европы в 2016 году.