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Открыта регистрация участников на X Международный форум «Россия – спортивная держава»

Событие пройдет в Кузбассе.
Открыта регистрация участников на X Международный форум «Россия – спортивная держава»
01 августа 2022 15:17
автор: Анастасия Ключникова
автор фото: Страница "Вконтакте" форума «Россия – спортивная держава»

1 августа 2022 года открывается регистрация участников на главное спортивно-деловое событие года - X Международный форум «Россия – спортивная держава».

Форум пройдет 28-30 сентября 2022 г. в Кузбассе (гг. Кемерово, Белово, Междуреченск, Новокузнецк, пгт. Шерегеш). Регистрация доступна на сайте форума.

Основная цель форума – выработать практические решения и рекомендации по обеспечению комплекса стратегических задач развития физической культуры и спорта на период до 2024 года с учетом изменений внешних и внутренних условий их реализации, выработке приоритетов развития спортивной отрасли в условиях санкций.

Традиционно площадка объединит руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, спортивных федераций, представителей бизнеса, экспертного сообщества, лидеров спортивной индустрии и средств массовой информации.

В рамках деловой программы форума «Россия – спортивная держава» получат развитие такие темы как:

• «Региональное развитие»,

• «Движение на импортозамещение»,

• «Стратегическое развитие физической культуры и спорта до 2024 года в условиях санкций»,

• «Цифровое развитие»,

• «Зеленый спорт»,

• «Спорт, медиа и искусство».

Неотъемлемая часть форума - Международная выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы» (MSIP). Ключевая тема этого года - импортозамещение, достижения отечественной спортивной индустрии, новые разработки и технологии. В поддержку российских производителей будет организована специальная зона - «Движение на импортозамещение».

В рамках форума также запланировано проведение XVII Конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха, а также программы по адаптивному спорту. В дополнение будет организована насыщенная спортивная и культурная программа.

источник: «Советский спорт»
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