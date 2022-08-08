Стал известен самый цитируемый журнал России

«Медиалогия» назвала самые цитируемые российские журналы.
Как сообщает сайт системы аналитики социальных сетей и СМИ, первое место занял «Профиль». В топ-3 попали Hello и «7 Дней».
«Столь высокая оценка показывает, что интерес к темам, которые освещаются на страницах журнала, велик. Надеемся, «Профиль» всегда будет интересен широкому кругу читателей, которых интересуют серьезные аналитические тексты, посвященные социально-политической жизни в России», – цитирует «Профиль» главного редактора журнала Александра Белоновского.
Добавим, что весной «Профилю» исполнилось 25 лет:
источник: «Профиль»