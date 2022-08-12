Бонус до 15.000₽. «Мелбет» дарит бонус новым игрокам

БК «Мелбет» предлагает 100% бонус на первый депозит всем новым клиентам. Сумма депозита при этом не должна превышать 15000 рублей.

Как получить бонус

1. Зарегистрироваться на сайте БК «Мелбет»

2. Пройти идентификацию в ЕЦУПС

3. Внести первый депозит

Как это работает

Разберем на примере.

Вы прошли все этапы регистрации и готовы делать ставку. Для этого вы пополняете счет и вносите, допустим, 1000 рублей. «Мелбет» в соответствии с условиями акции удваивает вашу сумму за счет бонуса – теперь у вас 2000 рублей. 1000 рублей на основном счете и 1000 рублей на бонусном. Но, чтобы вывести полученный бонус, его нужно отыграть.

Далее вы пользуетесь платформой и делаете ставки (преимущественно на исходы «Победа первой команды», «Победа второй команды», «Ничья» и «Точный счет», чтобы соблюсти условия акции). Как только общая сумма ваших пари будет превышать сумму бонуса в 20 раз, вы сможете провести вывод средств. При этом «Мелбет» ставит всего лишь минимальное ограничение на первый депозит: он может быть всего 100 рублей.

Узнать подробные условия акции и пройти регистрацию можно на официальном сайте Мелбет.ru