БК Мелбет — Титульный партнёр Чемпионата STRELKA

Букмекерская компания “Мелбет” объявила о начале сотрудничества с ММА-промоушеном STRELKA. В сезоне 2022 Мелбет выступит Титульным партнёром и Генеральным спонсором Чемпионата, в рамках которого пройдет более 10 турниров в разных городах России и СНГ.

По условиям соглашения БК “Мелбет” получает права на брендинг ринга и визуальных элементов турниров, а также интеграции в ТВ и онлайн-трансляции. Кроме того, соглашение предполагает ряд совместных digital-активностей в социальных сетях партнера.

STRELKA — крупнейший организатор уличных боёв в России, СНГ и по всему миру. Бои проводятся на песчаных рингах и под открытым небом. К участию в боях допускается любой желающий. За десять лет в боях Чемпионата приняли участие более 7000 участников из 45 городов и 10 стран. Кроме того, STRELKA – еще и крупнейшая спортивная медиа платформа, включающая в себя Youtube-каналы, социальные сети и ТВ-эфиры.

“В этом году мы сделали значимые шаги по развитию спонсорского направления и не собираемся на этом останавливаться!” – прокомментировал директор по маркетингу БК “Мелбет” Роман Кожевников. “Помимо титульного партнерства с Мелбет Первая Лига, мы развиваем и другие спортивные направления. В рамках нового партнерства с Чемпионатом STRELKA мы хотим поддержать развитие культуры боев, а также масштабировать нашу коммуникацию с аудиторией и окончательно укрепить знание о нашем бренде как самом надежном букмекере”.

«Мы рады начать сотрудничество с крупнейшей отечественной букмекерской компанией Мелбет” – отметил Вячеслав Киселев, организатор и главный рефери Чемпионата. “Нашему авторитету доверяют более 2,5 млн настоящих ценителей единоборств. Чтобы они могли выбрать для своих ставок лучшую платформу на российском рынке – нам было важно заключить сотрудничество именно с честным и надёжным букмекером, таким как Мелбет. Желаем удачи игрокам и настоящим ценителям спорта!”

Первый совместный турнир состоится на крупнейшем фестивале мотокультуры “Bikers brothers festival”, который пройдет 20 августа в Московской области.

Узнать больше о компании и пройти регистрацию можно на официальном сайте Мелбет.ru