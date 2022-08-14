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Макларен призвал допустить спортсменов из России до международных соревнований

Некоторые атлеты из РФ выступают под нейтральным флагом.
14 августа 2022 15:02
автор: Александр Поволоцкий

Глава комиссии ВАДА по расследованию дела, связанного с допинг-скандалом на ОИ-2014 в Сочи Ричард Макларен призвал допустить российских спортсменов на мировую арену.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям временно отстранить атлетов от международных соревнований.

«То, как обращаются с российскими и белорусскими спортсменами, несправедливо. Не они начали этот конфликт и не могут нести ответственности за его ход. Это веские причины, чтобы позволить атлетам из этих стран снова участвовать в международных соревнованиях. Если CAS примет решение в пользу спортсменов, ассоциации будут вынуждены разрешить им выступать», — приводит слова Макларена немецкое СМИ.

Добавим, что сейчас сильнейшие российские атлеты принимают участие в Спартакиаде по летним видам спорта.

источник: «Советский спорт»
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