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Вячеслав Колосков: Заявление Макларена - не более чем единичный случай

Юрист, обвинявший Россию в государственной системе приема допинга, призвал вернуть страну на мировую арену.
15 августа 2022 15:41
автор: Максим Скороходов

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о несогласии юриста Ричарда Макларена с отстранением российских и белорусских спортсменов.

«Я бы не стал обобщать и говорить, что отношение к России должно резко измениться. Пока никаких предпосылок к этому нет, а заявление Макларена — не более чем единичный случай, хотя и очень важный для нас. Это можно воспринять как сигнал для руководителей спорта, которые придумывают всё новые санкции и отстраняют отечественных атлетов», - приводит слова Колоскова RT.

Напомним, что именно на основе доклада Макларена началось допинг-расследование Олимпиады в Сочи, из-за которого российские спортсмены были вынуждены выступать в нейтральном статусе.

источник: «RT на русском»
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