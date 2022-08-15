Вячеслав Колосков: Заявление Макларена - не более чем единичный случай

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о несогласии юриста Ричарда Макларена с отстранением российских и белорусских спортсменов.

«Я бы не стал обобщать и говорить, что отношение к России должно резко измениться. Пока никаких предпосылок к этому нет, а заявление Макларена — не более чем единичный случай, хотя и очень важный для нас. Это можно воспринять как сигнал для руководителей спорта, которые придумывают всё новые санкции и отстраняют отечественных атлетов», - приводит слова Колоскова RT.

Напомним, что именно на основе доклада Макларена началось допинг-расследование Олимпиады в Сочи, из-за которого российские спортсмены были вынуждены выступать в нейтральном статусе.