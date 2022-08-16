Уже сегодня розыгрыш новеньких Porsche Panamera 2022

Почти три месяца назад TENNISI bet объявили о старте совместного розыгрыша с «Рейтингом Букмекеров». Всё это время игроки собирали купоны за ставки на сайте TENNISI bet, чтобы стать участниками розыгрыша.

И вот до самого розыгрыша остается совсем чуть-чуть. Уже сегодня будут разыграны Porsche Panamera 2022 года выпуска и целый мешок других отличных призов – Apple MacBook, iPhone, Samsung Galaxy, Sony PlayStation 5.

Загляни в личный кабинет на сайте TENNISI bet и проверь свои купоны. Возможно, выигрышным окажется именно твой!

И не пропусти прямую трансляцию на ютуб-канале TENNISI в 19:00 (время московское).