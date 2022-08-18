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Кешбэк от «Мелбет»

Кешбэк от «Мелбет»
18 августа 2022 09:17

У БК «Мелбет»в арсенале имеется акция по ежемесячному начислению 10% кешбэка на сумму от проигранных пари. При этом не будут учитываться проданные купоны, ставки за бонусы и баллы по программе лояльности, а также пари на тоталы и форы.

Как получить кешбэк

Зарегистрироваться на сайте БК «Мелбет»

Пройти идентификацию в ЦУПИС

Заключить пари на любые события

Если ставка не сыграла, кешбэк на нее автоматически придет в следующем календарном месяце

Как это работает

Если в этом или любом другом месяце вам не повезло, «Мелбет» частично компенсирует неудачу и начислит 10% кешбэка на общую сумму от проигранных пари. Этот процент придет на ваш бонусный счет и останется там, пока не будет отыгран.

Чтобы отыграть его, нужно в течение 7 дней после начисления кешбэка заключить порядка 25 одиночных пари (кроме тех, что указаны в исключениях акции) с коэффициентом не менее 2 или, если это пари-экспресс, не менее 1. Даже если часть сделанных ставок не сыграет, в конечном итоге вы сможете вывести ту сумму кешбэка, которая останется на бонусном счете.

Таким образом, независимо от общего исхода, «Мелбет» дает возможность заключить больше пари за счет кешбэка и повысить ваши шансы на крупный выигрыш.

Узнать подробные условия акции и пройти регистрацию можно на официальном сайте Мелбет.ru

источник: «Советский спорт»
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