Кешбэк от «Мелбет»

У БК «Мелбет»в арсенале имеется акция по ежемесячному начислению 10% кешбэка на сумму от проигранных пари. При этом не будут учитываться проданные купоны, ставки за бонусы и баллы по программе лояльности, а также пари на тоталы и форы.

Как получить кешбэк

Зарегистрироваться на сайте БК «Мелбет»

Пройти идентификацию в ЦУПИС

Заключить пари на любые события

Если ставка не сыграла, кешбэк на нее автоматически придет в следующем календарном месяце

Как это работает

Если в этом или любом другом месяце вам не повезло, «Мелбет» частично компенсирует неудачу и начислит 10% кешбэка на общую сумму от проигранных пари. Этот процент придет на ваш бонусный счет и останется там, пока не будет отыгран.

Чтобы отыграть его, нужно в течение 7 дней после начисления кешбэка заключить порядка 25 одиночных пари (кроме тех, что указаны в исключениях акции) с коэффициентом не менее 2 или, если это пари-экспресс, не менее 1. Даже если часть сделанных ставок не сыграет, в конечном итоге вы сможете вывести ту сумму кешбэка, которая останется на бонусном счете.

Таким образом, независимо от общего исхода, «Мелбет» дает возможность заключить больше пари за счет кешбэка и повысить ваши шансы на крупный выигрыш.

Узнать подробные условия акции и пройти регистрацию можно на официальном сайте Мелбет.ru