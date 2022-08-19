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Норвегия может быть признанной несоответствующей кодексу ВАДА

Скандинавская страна не проводит без предупреждения допинг-тестирование несовершеннолетних спортсменов.
Норвегия может быть признанной несоответствующей кодексу ВАДА
19 августа 2022 08:32
автор: Максим Скороходов
автор фото: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

На Норвегию могут быть наложены аналогичные санкции, которые действовали в отношении России в последние годы.

Местные СМИ узнали о том, что председатель антидопинговой организации Норвегии Торхильд Видви написал министру спорту страны Бериту Киеллю письмо, в котором выразил озабоченность по поводу тестирования несовершеннолетних атлетов.

По законодательству ВАДА любое допинг-тестирование должно проходить без предупреждения, список исключений этого правила ограничен.

В то же время в Норвегии спортсменов от 15 до 18 лет обязаны предупреждать о подобной процедуре. Таким образом, данная страна нарушает международное антидопинговое законодательство и может быть признана несоответствующей кодексу ВАДА.

Россию в данном случае лишили возможности проводить турниры, а на Олимпиадах и чемпионатах мира наши спортсмены выступали под нейтральном статусом.

источник: «Советский спорт»
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