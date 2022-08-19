Губерниев - о допинговом скандале в Норвегии: Я предлагаю заниматься своими проблемами

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о беспокойстве председателя антидопинговой организации Норвегии Торхильд Видви о несоответствии страну кодексу ВАДА.

«Во-первых, никакого факта нарушения не установлено. Да, юные скандинавы благодаря действующим нормам местного законодательства могли успевать выводить запрещенные препараты. А могли и не выводить! Нам от этого ни горячо ни холодно. Нас что теперь, вернут в лыжи? В биатлон? Нет! А норвежцы как выступали, так и будут выступать. Опять же, много разговоров идет о том, что там бегает много астматиков. Но так и в составе отечественных сборных они есть. Я предлагаю заниматься своими проблемами, а не думать о том, что происходит в чужом огороде», - приводит слова Губерниева RT.

По законодательству ВАДА любое допинг-тестирование должно проходить без предупреждения, список исключений этого правила ограничен.

В то же время в Норвегии спортсменов от 15 до 18 лет обязаны предупреждать о подобной процедуре. Таким образом, данная страна нарушает международное антидопинговое законодательство и может быть признана несоответствующей кодексу ВАДА.

Россию в данном случае лишили возможности проводить турниры, а на Олимпиадах и чемпионатах мира наши спортсмены выступали под нейтральном статусом.