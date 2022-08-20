Министр спорта РФ Матыцин объявил Всероссийскую Спартакиаду открытой

Министр спорта РФ Олег Матыцин дал старт Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов.

Отметим, что церемония открытия прошла в московском спорткомплексе «Мегаспорт» в Москве.

«Проведение Спартакиады станет поистине праздником спорта и поможет привлечь к занятиям спортом как можно больше россиян. Зрителей Спартакиады ждут незабываемые эмоции. Думаю, что мы будем гордиться организацией соревнований. Итогом должно стать привлечение детей к занятиям спортом, вовлечение всех жителей нашей страны в регулярные занятия спортом», - заявил Матыцин.

Ранее стало известно, что победители в каждом видео получат около 400 тысяч рублей. Сумма премиальных за второе место - 300 тысяч, около 150 тысяч – за бронзовые медали.

Напомним, что в программу Спартакиады включены соревнования по 39 видам спорта.