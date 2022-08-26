Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Губерниев: В условиях отсутствия международных стартов дополнительная поддержка необходима

Комментатор настаивает на том, чтобы главы российский спортивных организаций находили деньги на призовые нашим атлетам.
26 августа 2022 17:57
автор: Максим Скороходов

Российский комментатор Дмитрий Губерниев дал совет функционерам и главам отечественных спортивных организаций.

«Еще про призовые!!! В лыжах или в иных видах!!! Сейчас самое главное поддержать спортсменов и тренеров!!! Понятно, что люди получают зарплату!!! Там и сям!!! Но в условиях отсутствия международных коммерческих и официальных стартов дополнительная поддержка необходима!!!! Особенно молодым спортсменам!!! Которым нужна мотивация ,в том числе и финансовая!!! Отсюда необходимо не только надеяться на государство, но и спонсоров искать!!!» - написал Губерниев в своем телеграмм-канале.

Добавим, что в последнее время комментатор часто критикует президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе, которая не собирается искать призовые за участие спортсменов в Кубке России.

В противовес Губерниев ставит Союз биатлонистов России, который разработавший целый перечень внутренних мероприятий и финансовых наград.

Это интересно:
Дмитрий Губерниев: В условиях отсутствия международных стартов дополнительная поддержка необходима
Комментатор настаивает на том, чтобы главы российский спортивных организаций находили деньги на призовые нашим атлетам.
26.08.2022 17:57
Хроника
автор: Максим Скороходов
Министр спорта РФ Матыцин объявил Всероссийскую Спартакиаду открытой
Основная соревновательная часть пройдет с 20 по 29 августа.
20.08.2022 18:10
Хроника
автор: Александр Поволоцкий
Губерниев - о допинговом скандале в Норвегии: Я предлагаю заниматься своими проблемами
Известный комментатор биатлона и лыж не советует обращать внимания на возможные нарушения в других странах, когда сами не выступаем на мировой арене.
19.08.2022 14:40
Хроника
автор: Максим Скороходов
Норвегия может быть признанной несоответствующей кодексу ВАДА
Норвегия может быть признанной несоответствующей кодексу ВАДА
Скандинавская страна не проводит без предупреждения допинг-тестирование несовершеннолетних спортсменов.
19.08.2022 08:32
Хроника
автор: Максим Скороходов
Кешбэк от «Мелбет»
Кешбэк от «Мелбет»
18.08.2022 09:17
Хроника
Уже сегодня розыгрыш новеньких Porsche Panamera 2022
Уже сегодня розыгрыш новеньких Porsche Panamera 2022
16.08.2022 14:46
Хроника
Вячеслав Колосков: Заявление Макларена - не более чем единичный случай
Юрист, обвинявший Россию в государственной системе приема допинга, призвал вернуть страну на мировую арену.
15.08.2022 15:41
Хроника
автор: Максим Скороходов
Макларен призвал допустить спортсменов из России до международных соревнований
Некоторые атлеты из РФ выступают под нейтральным флагом.
14.08.2022 15:02
Хроника
автор: Александр Поволоцкий
Двукратная чемпионка мира по лыжному альпинизму погибла на склоне Монблана
Спортсменка планировала стать гидом.
14.08.2022 14:43
Хроника
автор: Александр Поволоцкий
БК Мелбет — Титульный партнёр Чемпионата STRELKA
БК Мелбет — Титульный партнёр Чемпионата STRELKA
13.08.2022 12:09
Хроника
Бред, блеф или сложная схема? Как воспринимать новости о готовности «Челси» заплатить 15 миллионов за Захаряна
О возможном переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси» сейчас говорят многие, но вопросов остается больше, чем ответов.
Медведева в Штатах ждет Козлов, Непомнящего — сам Карлсен. Приключения наших нейтралов
С понедельника внимание российских болельщиков будет приковано к Нью-Йорку - там стартует последний в этом году турнир «Большого шлема» с участием большой группы наших теннисистов. Жеребьевка US Open-2022 уже состоялась.
«Захарян не будет играть в «Челси». Он не готов к АПЛ». Мнение Орещука
Бывший спортивный директор «Динамо», агент Роман Орещук прокомментировал «Плеймейкеру» возможный переход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Челси».
Черчесов против Головина, Хайкин против Зинченко. В Лиге Европы определились группы
В Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2022/23.
Грех не поставить на СуперМакса с таким коэффициентом! Расклады на Гран-при Бельгии
26 - 28 августа легендарный автодром Спа-Франкоршам примет 14-й в нынешнем сезоне этап «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Левандовски против «Баварии», Холанд против Дортмунда. Жеребьевку Лиги чемпионов подтасовали?
В Стамбуле состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов-2022/23.
Кто из спортсменов покинул Россию за полгода санкций
Изоляция нашего спорта, продолжающаяся ровно шесть месяцев, не могла не привести к сменам гражданства и отъезду за рубеж как наших атлетов, так и иностранных легионеров. Однако эта миграция, вопреки опасениям, пока не стала массовой.
Кубок мира по хоккею будет. Но кому он нужен без Капризова, Овечкина и других русских звезд?
НХЛ твердо намерена вернуться к проведению Кубков мира.
Лига чемпионов — без России и без россиян. Как Никита Хайкин не смог пройти загребское «Динамо»
Загребское «Динамо» не пустило «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным в групповой турнир Лиги чемпионов, победив в ответном матче раунда плей-офф в дополнительное время (4:1).
Полгода за нежелезным занавесом. Как российский спорт переносит режим изоляции
Ровно шесть месяцев назад обострилась ситуация вокруг Украины, что привело к повальным санкциям в отношении нашего спорта.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика