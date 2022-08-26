Дмитрий Губерниев: В условиях отсутствия международных стартов дополнительная поддержка необходима

Российский комментатор Дмитрий Губерниев дал совет функционерам и главам отечественных спортивных организаций.

«Еще про призовые!!! В лыжах или в иных видах!!! Сейчас самое главное поддержать спортсменов и тренеров!!! Понятно, что люди получают зарплату!!! Там и сям!!! Но в условиях отсутствия международных коммерческих и официальных стартов дополнительная поддержка необходима!!!! Особенно молодым спортсменам!!! Которым нужна мотивация ,в том числе и финансовая!!! Отсюда необходимо не только надеяться на государство, но и спонсоров искать!!!» - написал Губерниев в своем телеграмм-канале.

Добавим, что в последнее время комментатор часто критикует президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе, которая не собирается искать призовые за участие спортсменов в Кубке России.

В противовес Губерниев ставит Союз биатлонистов России, который разработавший целый перечень внутренних мероприятий и финансовых наград.