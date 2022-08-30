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БК МЕЛБЕТ: в новом сезоне — новый продукт

БК МЕЛБЕТ: в новом сезоне — новый продукт
30 августа 2022 22:13

В БК Мелбет прокомментировали перебои в работе сайта и мобильного приложения. Они связаны с началом глобального обновления на стороне букмекера. В ходе изменений будет обновлен дизайн сайта и мобильных приложений, расширится функционал, а также будет представлена обновленная программа лояльности и welcome-бонусов для игроков.

Работы займут всю первую половину сентября, на это время функционирование старой версии сайта, а также мобильного приложения будут приостановлены. Все данные учетных записей игроков, включая депозиты и начисленные ранее бонусы, будут перенесены в новую версию сайта и мобильных приложений. После запуска новой версии электронных ресурсов игроки смогут использовать весь их функционал в полном объеме, включая вывод денежных средств. Регистрационные данные так же будут перенесены без изменений.

«В этом году наша компания показала значительный рост, а вместе с ним пришел и новый уровень ответственности перед клиентами, которая обязывает нас к кардинальному улучшению не только клиентского сервиса, но и самого продукта» — прокомментировал директор по маркетингу БК МелбетРоман Кожевников. «Обновления такого масштаба всегда сопряжены с рядом технических неудобств для клиента. Важно помнить, что эти неудобства носят временный характер. Прямо сейчас мы работаем над тем, чтобы в кратчайшие сроки представить своим клиентам лучший продукт на рынке».

На время проведения работ букмекерская компания Мелбет предлагает своим игрокам ряд акций, участие в которых позволит получить бонусы, которыми можно будет воспользоваться на обновленном сайте после его запуска и обменять на фрибеты и другие ценные призы. Анонсы акций и правила участия будут в ближайшее время опубликованы в социальных сетях компании Мелбет

Телеграм: https://t.me/melbet_official_russia

Вконтакте: https://vk.com/melbet_ru

источник: «Советский спорт»
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