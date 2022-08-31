Матыцин: Вопрос импортозамещения – один из ключевых в повестке форума «Россия – спортивная держава»

Профессиональные клубы и спортивные федерации уже столкнулись со сложностями при заказе и доставке экипировки и спортивного инвентаря. На Форуме «Россия – спортивная держава» планируется не только обменяться мнениями на тему импортозамещения в спортивной отрасли, но и представить конкретные пути решения сложившейся ситуации.

«В нынешних условиях санкционного давления вопрос импортозамещения является одним из ключевых в повестке форума «Россия – спортивная держава». Минспорт России будет поддерживать отечественных производителей экипировки, инвентаря и спортивного питания.

Форум – это большая международная площадка, где отечественные компании смогут представить свою продукцию, рассказать о преимуществах товаров российского производства и наладить взаимодействие с органами исполнительной власти, спортивными федерациями, сборными командами России и просто приверженцами здорового образа жизни» - подчеркнул Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

В настоящий момент профильными министерствами Российской Федерации прорабатывается система мер по модернизации современной спортивной индустрии, позволяющей удовлетворить спрос, как на товары массового потребления, так и высокотехнологичные образцы. Ее планируют реализовать в ближайшие два года.

В рамках Международной выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы» (MSIP), планируется представить секцию российских производителей «Движение на импортозамещение». Российские производители будут занимать значительную часть экспозиции. Впервые в рамках выставки будет представлен совместный стенд компаний, который объединит лучшие образцы отечественной продукции и технологий.

Также на площадке форума будут представлены материалы федерального проекта «Бизнес-спринт». Его цель – обеспечить жителей страны доступными и комфортными спортивными объектами и привлечь внебюджетные инвестиции в спортивную индустрию для развития инфраструктуры массового спорта. В рамках федпроекта до 2024 года в регионах будет построено 84 быстровозводимых модульных зала, для строительства будут использованы российские материалы и комплектующие.

Одним из участников выставки станет компания «Snowplast», которая является эксклюзивным производителем искусственного покрытия для занятий лыжным и горнолыжным спортом (с 2006 г.).

«Для нас участие в столь масштабном мероприятии как форум «Россия – спортивная держава» – не только повод для гордости, но и большая ответственность. Сейчас непростой период для нашего спорта. Пришло время объединить усилия, собрать воедино весь наработанный опыт, применить все полезные знания, собранные за последние годы, чтобы индустрия продолжала развитие.

Кризис – время возможностей. Россия – страна возможностей. Нас кризисами не напугать.

Сейчас мы видим, что импортозамещение становится одним из ключевых аспектов будущего российского спорта. И мы со своей стороны готовы с энтузиазмом включиться в разработку и производство своих уникальных продуктов, которые позволят отрасли развиваться», – заявил генеральный директор компании «Snowplast» Сергей Иванов.

Основная цель форума – выработка практических решении и рекомендаций по обеспечению комплекса стратегических задач развития физической культуры и спорта на период до 2024 года с учетом изменений внешних и внутренних условий их реализации, выработке приоритетов развития спортивной отрасли в условиях санкций.