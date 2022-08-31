В Москве пройдет крупнейший фестиваль экстремальных видов спорта

Международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour пройдет в Москве со 2 по 11 сентября. В фестивале примут участие 5 тысяч участников из 25 стран мира и 30 регионов России. Лучшие спортсмены, как профессионалы, так и любители, соберутся, чтобы показать невероятные трюки и принять участие в соревнованиях в 7 дисциплинах в 4 олимпийских и неолимпийских видах спорта: скейтбординг, самокатный спорт, роллер-спорт и лонгбординг.

Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин: «Мы убеждены, что в сегодняшних условиях беспрецедентного давления на российский спорт, реализация такого международного масштабного мультиспортивного мероприятия подчеркнет роль России как одного из мировых центров экстремальных видов спорта, а также покажет высокие организационные возможности нашей страны и ее открытость для атлетов со всего мира».

Практически вся территория ВДНХ превратится в огромное пространство для катания: у центрального входа на ВДНХ появится уникальный арт-объект для катания на роликах, самокате и скейтборде, образованный из букв «МОСКВА», а у Павильона 57 будет спроектирован гигантский скейт-парк площадью свыше 900 м2. В рамках фестиваля пройдет массовый забег на роликах Roller Night, его старт - на вертолетной площадке. Также будут задействованы уже существующие зоны для катания на ВДНХ.

Помимо зрелищных спортивных состязаний, зрителей ждет кинотеатр под открытым небом с премьерами документальных фильмов и видеороликов об экстремальных видах спорта, открытые лектории с российскими и международными экспертами в сфере экшен-спорта, урбанистики и паркостроения, выставка экшен-спорт фотографии российских и зарубежных фотографов.

Важной частью проекта станет «Второй международный форум-фестиваль новых олимпийских видов спорта и позитивных молодежных субкультур», который соберет 150 участников и экспертов из стран СНГ. Гостей форума ждут мастер-классы, паблик-токи и обширная образовательная программа, посвященная спорту.

Мероприятие подобного масштаба в Москве проводится впервые. Фестиваль Grand Skate Tour станет крупнейшим спортивным событием года и будет интересен не только тем, кто не представляет своей жизни без катания и адреналина, но и всем любителям активного образа жизни.

Вход на фестиваль бесплатный.