Забег в поддержку амурского тигра открыл первый день ВЭФ-2022

- Начинать первый день форума с забега стало хорошей спортивной традицией. И это закономерно, потому что на ВЭФ-2022 масштабная спортивная программа. Спорт, здоровье и экономика крепко связаны. И те мероприятия, которые пройдут во Владивостоке, символизируют государственную политику в области спорта. Мы видим основной задачей создание максимально комфортных условий для занятий спортом, формирование здорового образа жизни, а это основа стабильного развития общества, – отметил Министр спорта Олег Матыцин.

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев сказал после финиша:

- Традиционный забег в рамках спортивной программы ВЭФ придает настрой и заряд бодрости всем участникам. Сегодня мы вышли на старт в непростых погодных условиях, и в этом есть определённый символизм. Сквозь геополитический шторм мы движемся к поставленным целям в жизни, спорте, экономике. По сути, этому и будет посвящен Восточный экономический форум. Желаю всем удачи и хороших результатов!

- Мы стремимся приобщать всех россиян к решению экологических и социальных задач. В рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей» мы проводим эту работу системно через наши проекты, конкурсы и олимпиады. Например, в программе развития «Другое дело» за выполнение полезных заданий пользователи специального приложения проекта в ВК получают баллы, а затем обменивают их на бонусы от партнеров в виде путешествий по России, профессиональных стажировок и встреч со звездами, обучающих курсов или участия в благотворительном забеге, как сегодня. И сегодня эти участники бегут вместе с нами! Также в этом году у нас появился отдельный проект по популяризации экологичного образа жизни среди россиян – «Экософия». Пусть этот забег еще раз напомнит нам о том, ради чего мы должны объединить свои усилия и сохранить уникальную флору и фауну нашей страны, – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров на церемонии открытия забега.

В церемонии открытия также принял участие генеральный директор АНО Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова провела разминку для бегунов и приняла участие в церемонии награждения. Организаторами забега стали Фонд Росконгресс и «Лига Героев». Забег прошел при поддержке Министерства спорта, Центра спортивной подготовки сборных России. Официальный партнёр забега – ОАО «РЖД».

Победителями забега среди участников ВЭФ-2022 стали Денис Гайденков (07:37) и Мария Карпова (09:43). Самыми быстрыми среди жителей Приморского края были Александр Смирнов (07:16) и Ольга Кучеренко.

Впервые на забеге в поддержку амурского тигра был организован корпоративный зачет.

Спортивно-зрелищная программа VII Восточного экономического форума проходит под брендом VladivostokOpen и объединяет мероприятия по 12 видам спорта. Оператором VladivostokOpen является «РК-Спорт» – спортивная платформа Фонда Росконгресс. Информационным партнером спортивной части форума – первое спортивное СМИ страны «Советский спорт».

Ознакомиться с полной программой VladivostokOpen можно на официальном сайте Форума: forumvostok.ru.