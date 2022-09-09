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До 15 сентября идет прием работ на участие в конкурсном показе спортивного кино «Krasnogorski»

09 сентября 2022 22:09

С 6 по 11 октября 2022 года пройдет юбилейный, 20-й Международный фестиваль спортивного кино «Krasnogorski». Конкурсный показ фестиваля пройдет в кинозалах Москвы и Подмосковья. Впервые в программу включены анимационные фильмы.

Приглашаются к участию авторы кино и анимационных работ спортивной тематики. созданных не ранее чем за два года до проведения фестиваля (2020-2022 гг.). Прием работ проходит до 15 сентября 2022 года включительно. Участие в конкурсе бесплатное, для участия необходимо заполнить заявку на сайте кинофестиваля www.sportfilmsfest.org

Будут определены победители в шести категориях: :

• игровые полнометражные ленты;

документальные ленты;

телевизионные фильмы;

короткометражные ленты;

анимационные фильмы;

сериалы.

Мероприятия Фестиваля пройдут с 6 по 11 октября 2022 года в г. Москве и Московской области. Фестивальные ленты как всегда будут бесплатно демонстрироваться в кинотеатрах, участников и гостей так же ждут авторские презентации и мастер классы, встречи с легендами спорта и кинематографа.

Международный Фестиваль спортивного кино проходит ежегодно, начиная с 2003 года при поддержке Министерства культуры РФ, Минспорта России, Олимпийского комитета России. Президент кинофестиваля – легендарная фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, общественный и политический деятель, депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

Фильмография всех выпусков МКФК составляет свыше двух тысяч художественных и документальных лент из более чем 60 стран и почти всех российских регионов.

Гостями Кинофорума были кинематографисты 28 стран, руководители аналогичных зарубежных фестивалей. Среди них Вилли Богнер (Германия), Стивен Эванс (Великобритания), Вито Де Мажио (Италия), Кен Скотт (Канада), Бено Хвала (Словения), Марк Махон (США), Авив Жилади (США), Шон Систерна (Канада), Юрико Ромер (Япония) и многие другие.

Фестиваль награжден Серебряной медалью Председателя Совета министров Италии Сильвио Берлускони, как лучший спортивный кинофорум Европы, призами международных кинофестивалей Австрии, Италии, Словении. Фильмы-победители Фестиваля демонстрировались в режиме нон-стоп на Зимних Олимпийских Играх в Ванкувере в 2010 году и в рамках Культурной Олимпиады Сочи-2014.

Страница фестиваля в ВК https://vk.com/festival_krasnogorski

«Советский спорт» традиционно оказывает информационную поддержку фестивалю.

источник: «Советский спорт»
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