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В МОК заявили, что ищут решение проблемы отстранения россиян от международных стартов

Томас Бах обещает решить вопрос.
14 сентября 2022 22:41
автор: Александр Поволоцкий

В среду, 15 сентября, состоялось онлайн-заседание Комиссии спортсменов МОК и членов Комиссий спортсменов Национальных олимпийских комитетов.

В нем принял участие глава Международного олимпийского комитета Томаса Баха, руководитель ОКР Станислав Поздняков и Софья Великая.

«Двукратная олимпийская чемпионка аргументированно и последовательно озвучила позицию сообщества российских атлетов, особо подчеркнув тот факт, что недопуск спортсменов к соревнованиям негативно сказывается не только на тех, кто оказался под санкциями, но и на всем мировом спорте и на целостности олимпийского движения. Участники заседания со стороны МОК в ответ заверили, что продолжают искать решение проблемы и поддерживают необходимые контакты с российской стороной», — говорится в тексте сообщения Позднякова в своем телеграм-канале.

Напомним, что с марта россияне в большинстве видов спорта отстранены от международных соревнований.

источник: «Советский спорт»
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