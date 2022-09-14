СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В рамках форума «Россия – спортивная держава» обсудят лучшие проекты в области массового спорта

С 28 по 30 сентября 2022 года в нескольких городах Кузбасса пройдет 10-й международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», который ежегодно собирает политическую элиту и лидеров спортивной отрасли для обсуждения ключевых тем в области физической культуры, профессионального и массового спорта.
В рамках форума «Россия – спортивная держава» обсудят лучшие проекты в области массового спорта
14 сентября 2022 22:33
автор: Анастасия Ключникова

28 сентября в рамках форума в ледовом дворце «Кузбасс» в Кемерове пройдет нетворкинг сессия «Лучшие практики по популяризации массового спорта».

В рамках деловой программы будут представлены проекты развития массового спорта. Среди них: «СПОРТКАСТ72»в рамках которого были запущены подкасты с известными спортсменами, представляющими Тюменскую область на крупных соревнованиях.

«Беговая Лига Подмосковья». Участники проекта выбирают на сайте тренировочные задания по бегу и ходьбе и, выполняя их участвуют в онлайн-соревновании, накапливают баллы, которые впоследствии обменивают на возможность участия в спортивно-массовых мероприятиях, ценные товары ЗОЖ направленности и много другое. В проект можно зайти в любой момент и с любым уровнем подготовки.

«Балтийское долголетие». Целью проекта является создание доступных условий для людей старшего возраста для занятий физической культурой и спортом, вовлечения их в здоровый образ жизни, создание сообщества с привлечением профессиональных тренеров для проведения регулярных бесплатных тренировок в группах на базе инфраструктуры стадиона «Калининград».

«ФИЗКУЛЬТРАСС» - модель организации систематических занятий спортом со взрослыми, которые сопровождают детей к местам занятий спортом и ожидают окончания занятий. Благодаря проекту около 130 тысяч человек систематически занимаются спортом.

«Хоккей на валенках». С 2020 года в Ижевске развиваются две разновидности дворового хоккея: хоккей на валенках зимой и настольный – летом. Доступность, низкая трамвоопасность, простота правил позволяют участвовать в играх широким слоям городского населения – от дошкольников до студентов, от профессиональных хоккеистов до любителей, в первый раз взявших клюшки.

Подробнее ознакомиться с деловой программой форума можно на сайте.

Основной целью форума «Россия – спортивная держава» является выработка практических решений и рекомендаций по обеспечению комплекса стратегических задач развития физической культуры и спорта на период до 2024 года с учетом изменений внешних и внутренних условий их реализации, выработке приоритетов развития спортивной отрасли в условиях санкций.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
В МОК заявили, что ищут решение проблемы отстранения россиян от международных стартов
Томас Бах обещает решить вопрос.
14.09.2022 22:41
Хроника
автор: Александр Поволоцкий
В рамках форума «Россия – спортивная держава» обсудят лучшие проекты в области массового спорта
В рамках форума «Россия – спортивная держава» обсудят лучшие проекты в области массового спорта
С 28 по 30 сентября 2022 года в нескольких городах Кузбасса пройдет 10-й международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», который ежегодно собирает политическую элиту и лидеров спортивной отрасли для обсуждения ключевых тем в области физической культуры, профессионального и массового спорта.
14.09.2022 22:33
Хроника
автор: Анастасия Ключникова
До 15 сентября идет прием работ на участие в конкурсном показе спортивного кино «Krasnogorski»
09.09.2022 22:09
Хроника
Забег в поддержку амурского тигра открыл первый день ВЭФ-2022
Более 450 человек, несмотря на дождь, вышли на забег VladivostokRun в поддержку амурского тигра, открывший первый день VII Восточного экономического форума. В 7:00 участники ВЭФ-2022 и жители Владивостока вышли на дистанцию 5 км, стартовавшую у океанариума на острове Русский.
06.09.2022 08:44
Хроника
Приходи за бонусами в TENNISI bet, ведь получить их в эти выходные проще простого
Приходи за бонусами в TENNISI bet, ведь получить их в эти выходные проще простого
03.09.2022 11:52
Хроника
В Москве пройдет крупнейший фестиваль экстремальных видов спорта
В Москве пройдет крупнейший фестиваль экстремальных видов спорта
31.08.2022 20:14
Хроника
Матыцин: Вопрос импортозамещения – один из ключевых в повестке форума «Россия – спортивная держава»
Матыцин: Вопрос импортозамещения – один из ключевых в повестке форума «Россия – спортивная держава»
Санкции против российской промышленности привели к необходимости импортозамещения многих видов продукции.
31.08.2022 14:41
Хроника
БК МЕЛБЕТ: в новом сезоне — новый продукт
БК МЕЛБЕТ: в новом сезоне — новый продукт
30.08.2022 22:13
Хроника
Дебютный турнир SUP Surf League прошел во Владивостоке
Дебютный турнир SUP Surf League прошел во Владивостоке
29.08.2022 18:00
Хроника
Дмитрий Губерниев: В условиях отсутствия международных стартов необходима дополнительная поддержка
Комментатор настаивает на том, чтобы главы российский спортивных организаций находили деньги на призовые нашим атлетам.
26.08.2022 17:57
Хроника
автор: Максим Скороходов
Холанд пригвоздил бывшую, «Ювентус» на краю пропасти, Месси творит историю. Обзор Лиги чемпионов
«Плеймейкер» - о матчах второго тура Лиги чемпионов.
«Хочется видеть чемпионский хоккей у ЦСКА, не только когда петух в темечко клюнет». Федоров — об очередной волевой победе
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подробно разобрал игру своей команды в победном матче чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем» (4:2).
Автор «Плеймейкера» — в полуфинале конкурса «Мисс Офис»-2022
Корреспондент службы новостей издания «Плеймейкер» Нана Лемонджава прошла отбор в полуфинальную стадию конкурса «Мисс Офис», победительница которого определится в Москве 19 ноября 2022 года.
Клаудиньо подвел «Зенит», ЦСКА вырвал победу «на флажке», блогеры вылетели. В Кубке России — весело
14 сентября прошли очередные матчи Кубка России. Неожиданностей хватало.
«Считайте это шуткой, но есть претензии к тем, кто не забил пенальти». Сафонов — о кубковом поражении от «Локомотива»
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подвел итоги матча групповой стадии Кубка России против «Локомотива» (2:2, 1:3 по пенальти).
Овертайм Непомнящего и прорыв Кудерметовой. Новые приключения наших нейтралов
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий был очень близок к победе на супертурнире в США, а Вероника Кудерметова впервые в карьере вошла в число 15 лучших теннисисток мира.
Победа «Рубина» и поражение «Краснодара» — под подозрением. Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Тебе не стыдно, Тайсон? Как Фьюри «убежал» от супербоя с украинцем Усиком
Тайсон Фьюри договорился о бое с Энтони Джошуа, хотя все ждали его объединительного поединка в супертяжелом весе с Александром Усиком. Мир профессионального бокса в недоумении.
Левандовски вернулся в Мюнхен — и проиграл! Как «Бавария» продолжила традицию побед над «Барселоной»
Во втором туре Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле выиграла у «Барсы» 2:0, огорчив каталонский суперклуб пятый раз подряд.
«В увольнении нашего тренера не надо искать нефутбольные мотивы». Трошечкин — о ситуации в «Ахмате»
Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин после кубкового поражения от «Динамо» (1:2) рассказал о том, как грозненская команда восприняла отставку Андрея Талалаева.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика