В рамках форума «Россия – спортивная держава» обсудят лучшие проекты в области массового спорта

28 сентября в рамках форума в ледовом дворце «Кузбасс» в Кемерове пройдет нетворкинг сессия «Лучшие практики по популяризации массового спорта».

В рамках деловой программы будут представлены проекты развития массового спорта. Среди них: «СПОРТКАСТ72»в рамках которого были запущены подкасты с известными спортсменами, представляющими Тюменскую область на крупных соревнованиях.

«Беговая Лига Подмосковья». Участники проекта выбирают на сайте тренировочные задания по бегу и ходьбе и, выполняя их участвуют в онлайн-соревновании, накапливают баллы, которые впоследствии обменивают на возможность участия в спортивно-массовых мероприятиях, ценные товары ЗОЖ направленности и много другое. В проект можно зайти в любой момент и с любым уровнем подготовки.

«Балтийское долголетие». Целью проекта является создание доступных условий для людей старшего возраста для занятий физической культурой и спортом, вовлечения их в здоровый образ жизни, создание сообщества с привлечением профессиональных тренеров для проведения регулярных бесплатных тренировок в группах на базе инфраструктуры стадиона «Калининград».

«ФИЗКУЛЬТРАСС» - модель организации систематических занятий спортом со взрослыми, которые сопровождают детей к местам занятий спортом и ожидают окончания занятий. Благодаря проекту около 130 тысяч человек систематически занимаются спортом.

«Хоккей на валенках». С 2020 года в Ижевске развиваются две разновидности дворового хоккея: хоккей на валенках зимой и настольный – летом. Доступность, низкая трамвоопасность, простота правил позволяют участвовать в играх широким слоям городского населения – от дошкольников до студентов, от профессиональных хоккеистов до любителей, в первый раз взявших клюшки.

Подробнее ознакомиться с деловой программой форума можно на сайте.

Основной целью форума «Россия – спортивная держава» является выработка практических решений и рекомендаций по обеспечению комплекса стратегических задач развития физической культуры и спорта на период до 2024 года с учетом изменений внешних и внутренних условий их реализации, выработке приоритетов развития спортивной отрасли в условиях санкций.