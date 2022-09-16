Дмитрий Чернышенко: В форуме «Россия – спортивная держава» примут участие представители 11 стран

Форум, который был учрежден указом президента России, пройдет с 28 по 30 сентября в Кемеровской области.

В заседании приняли участие помощник Президента России Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин, председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, посол по особым поручения, специальный представитель министра иностранных дел России по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев, представители Администрации Президента России, а также федеральных органов исполнительной власти, задействованных в подготовке мероприятия.

Вице-премьер отметил, что программа юбилейного форума привлечет внимание не только российской, но и мировой спортивной общественности.

«Сейчас мы видим, что подготовка идет на хорошем организационном уровне. В преддверии Форума на Кузбассе уже стартовали различные спортивные соревнования. Непосредственно в дни форума планируется провести более 100 деловых, культурных и спортивных мероприятий. Ожидается до 5 тысяч участников, среди них гости из 11 дружественных стран. Традиционно в режиме ВКС запланировано торжественное открытие спортивных объектов, построенных в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» по всей стране», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что на площадке форума будет торжественно открыт фиджитал-центр. Он представляет собой совмещение мультиспортивной площадки и киберспортивного клуба. У каждого его посетителя будет формироваться индивидуальный рейтинг, а самые активные смогут получить право принять участие в первом в истории международном турнире «Игры Будущего», который пройдет в Казани в 2024 году.

«Форум «Россия – спортивная держава» традиционно посвящен ключевым вопросам актуальной повестки спортивной отрасли. В течение трех дней запланировано более 40 мероприятий деловой программы на шести площадках в Кемерове, Шерегеше и Белове. Участников и гостей также ждет широкая спортивная программа, в которой задействовано более 3,5 тысяч спортсменов. Это традиционный забег, мастер-классы с участием именитых спортсменов, а также финал мотопробега «Донбасс – Кузбасс», который к моменту завершения в Кемерове преодолеет более 5 тысяч километров. Важное внимание уделяется вопросу информационного сопровождения форума, к этому привлечено 14 медиапартнеров из числа федеральных и региональных СМИ», - добавил Олег Матыцин.