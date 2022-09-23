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Общее количество обвинительных решений на основании данных LIMS достигло 138

Сегодня в Австралии проходил исполком WADA.
23 сентября 2022 15:55
автор: Владислав Корегин

Стали известны итоги заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), который состоялся в пятницу, 23 сентября, в Сиднее (Австралия).

Как сообщают «РИА Новости», с мая по июль этого года организация вынесла 17 обвинительных приговоров. При этом общее количество обвинительных решений на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) достигло 138.

Согласно информации «Профиля», в скором времени эта цифра будет увеличиваться, поскольку множество дел все еще находятся на стадии рассмотрения.

Ранее WADA призвало все лаборатории держать контакт с РУСАДА и продолжить тестирование российских спортсменов, несмотря на геополитическую обстановку.

источник: «Профиль»
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Общее количество обвинительных решений на основании данных LIMS достигло 138
Сегодня в Австралии проходил исполком WADA.
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