ВАДА признало, что не может продлить наказание России, истекающие 17 декабря

ВАДА признало, что не имеет прав продлевать наказание России за нарушение допинговых правил, из-за которого отечественные спортсмены выступали под нейтральным флагом на крупных турнирах последние два года.

«Решение CAS ясно и не требует пояснений. Срок действия санкций CAS истекает автоматически 17 декабря. В правилах нет ничего, что позволяло бы WADA продлевать эти последствия после этой даты. Мы по‑прежнему разочарованы, что CAS не одобрил предложенный нами набор санкций, которые предусматривали отстранение на четыре года. Все знали, что этот день наступит. Для нас это происходит слишком рано, но CAS принял свое решение, и, как и все другие заинтересованные стороны, мы должны его соблюдать», - ответили в ВАДА на запрос «Матч ТВ».

Напомним, ранее глава ВАДА Витольд Банька заявлял, что санкции будут сняты лишь после того, как РУСАДА пройдет проверку, которая состоится после даты, указанной в решении CAS.

Добавим, что, если санкции ВАДА в отношении России могут закончаться 17 декабря 2022 года, то рекомендации Международного олимпийского комитета по недопуску отечественных спортсменов продолжают действовать до особого распоряжения.