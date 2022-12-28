Илья Вдовин: Россию допустили на конгресс Международной федерации скейтбординга под своим флагом

«World Skate готова вместе с другими федерациями, которые не хотят исключения наших спортсменов, совместно и по отдельности вести работу с Международным олимпийским комитетом (МОК) на предмет допуска россиян. Поэтому здесь есть положительные предчувствия и настроения.

Могут ли россиян пустить на турниры уже в январе-феврале 2023 года? Прогнозировать в наше время достаточно сложно. Но позиция World Skate состоит в том, что, как только давление МОК ослабнет, они допустят россиян до соревнований.

Может быть, в свете заявлений президента МОК Томаса Баха что-то начнет меняться.

Хотя заявления Баха немножко противоречат его же заявлением, сделанным на неделю раньше. Как бы там ни было, Россию допустили на конгресс Международной федерации скейтбординга под своим флагом — не у всех получается добиться сейчас такого», — сказал Вдовин «Газете.Ru».