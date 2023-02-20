В Краснодарском крае состоится юниорская Спартакиада молодежи

В Краснодарском крае в рамках госпрограммы субъекта «Развитие физической культуры и спорта» пройдет юниорская Спартакиада молодежи, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Соревнования по 29 видам спорта будут проходить в Краснодаре, Геленджике, Анапе, Славянске-на-Кубани Курганинске, а также в Динском, Северском и Красноармейском районах края с 21 февраля по 20 июля.

44 муниципальные команды будут конкурировать в том числе в баскетболе, волейболе, гандболе, гимнастике, велосипедном спорте, прыжках на батуте, самбо и дзюдо, настольном и большом теннисе, шахматах и конном спорте, уточнил вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Итоги обещают подвести в конце июля.