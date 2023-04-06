Высшая федерация бодибилдинга США обвиняется в сексуальной эксплуатации спортсменок 

Главы высшей федерации бодибилдинга США на протяжении многих лет сексуально эксплуатировали спортсменок, принуждая тех фотографироваться в обнаженном виде. Об этом стало известно из расследования Washington Post.

Отмечается, что представители федерации также манипулировали результатами на организованных турнирах в пользу бодибилдерш, которые соглашались сотрудничать.

Как утверждает источник, руководство NPC (одно из ведущих американских федераций бодибилдинга) в лице Джима Мэниона и его сына Джима на протяжении 15 лет во время проведения соревнований делали компрометирующие фотографии участниц, а затем публиковали снимки на эротических сайтах, которыми сами же и владели.

На одном из таких сайтов кадры выкладывались с дополнением: «Ваши любимые фитнес-спортсмены… голые!»

Сообщается, что за это время было опубликовано более 30 тысяч фотографий подобного содержания, на которых были изображены более 200 профессиональных спортсменок.

Напомним, что NPC вместе с президентом Джимом Мэнионом были отстранены от работы в сентябре 2017 года за недобросовестные действия, а затем исключены комитетом IFBB за нарушение Устава, Кодекса этики и правил федерации.