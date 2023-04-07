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Вторые Игры стран СНГ состоятся с 5 по 13 августа в Белоруссии

Соревнования пройдут в 11 городах страны.
07 апреля 2023 15:24
автор: Александр Евграфов

Вторые Игры стран СНГ состоятся с 5 по 13 августа в Белоруссии, сообщается на официальном сайте министерства спорта РФ.

Соревнования примут 11 городов страны: Минск, Гродно, Витебск, Орша, Могилев, Гомель, Жлобин, Солигорск, Брест, Молодечно и Борисов.

Программа Игр предусматривает соревнования по 20 видам спорта, ожидается участие около 3 тыс.спортсменов из более десятка стран. На Играх планируется задействовать 900 волонтеров.

Оргкомитет Игр принял решение провести соревнования в открытом формате с приглашением стран, не входящих в СНГ. Свое участие в Играх уже подтвердили Сирия, Иран, Египет, Саудовская Аравия, Китай, Малайзия, Ливан, ОАЭ, Вьетнам и Куба.

источник: Министерство спорта Российской Федерации
Вторые Игры стран СНГ состоятся с 5 по 13 августа в Белоруссии
Соревнования пройдут в 11 городах страны.
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