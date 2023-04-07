Вторые Игры стран СНГ состоятся с 5 по 13 августа в Белоруссии, сообщается на официальном сайте министерства спорта РФ.

Соревнования примут 11 городов страны: Минск, Гродно, Витебск, Орша, Могилев, Гомель, Жлобин, Солигорск, Брест, Молодечно и Борисов.

Программа Игр предусматривает соревнования по 20 видам спорта, ожидается участие около 3 тыс.спортсменов из более десятка стран. На Играх планируется задействовать 900 волонтеров.

Оргкомитет Игр принял решение провести соревнования в открытом формате с приглашением стран, не входящих в СНГ. Свое участие в Играх уже подтвердили Сирия, Иран, Египет, Саудовская Аравия, Китай, Малайзия, Ливан, ОАЭ, Вьетнам и Куба.