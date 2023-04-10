75 тысяч россиян отказались от занятий фигурным катанием в 2022 году 

Стал известен список изменений популярности отдельных видов спорта на территории России за 2022 год. Отчет был предоставлен Министерством спорта РФ.

Сообщается, что за прошедший год резко сократилось количество любителей фигурного катания. В сравнении с 2021-м годом их стало на 75 тысяч человек меньше. Кроме того, интерес россиян также снизился к боксу (на 6268 человек меньше, чем в 2021-м году), восточным боевым единоборствам (меньше на 3772), а также к кикбоксингу (меньше на 3248).

В свою очередь, стали более востребованы вело и пеший туризм (больше на 178 тысяч, чем в 2021-м году), плавание (больше на 138 тысяч), и футбол (больше на 111 тысяч) .