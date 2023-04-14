Минспорта Украины пояснило, как будет действовать закон о запрете выступать на турнирах с россиянами

Заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный рассказал, как будет применяться новый закон о запрете выступать на одних турнирах с россиянами и белорусами.

«Мы по каждому конкретному случаю будем рассматривать и реагировать по отдельности. Идут разговоры, что мы умываем руки и освобождаем пространство для россиян – это совсем не так. То, что спортсмены не будут участвовать в соревнованиях – это не значит, что мы туда не поедем и не будем бороться за свои права. Мы прорабатываем механизм», - сказал политик в эфире украинского телевидения.

Бедный уточнил, что касаемо чемпионата Европы 2024 года, в отборе которого играет сборная Белоруссии, принимать решение будет УАФ, а вывод о лишении статуса любой спортивной организации будет принимать специальная комиссия.