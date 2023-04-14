МОК раскритиковал Украину за принятие закона о запрете выступления в турнирах с россиянами

Международный олимпийский комитет (МОК) высказался о новом украинском законе о запрете украинским спортсменам выступать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами.

«Это ставит серьезные вопросы об автономии украинского спорта. МОК всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в тех или иных международных соревнованиях. Такое решение также противоречит позиции ряда украинских спортсменов и других членов украинского олимпийского сообщества», - приводит «Матч ТВ» заявление пресс-службы МОК.

Добавим, что касаемо чемпионата Европы 2024 года, в отборе которого играет сборная Белоруссии, принимать решение о дальнейшем участии сборной Украины будет УАФ, а вывод о лишении статуса любой спортивной организации будет делать специальная комиссия.