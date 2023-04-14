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МОК раскритиковал Украину за принятие закона о запрете выступления в турнирах с россиянами

Спортивные федерации, нарушившие его, будут лишать статуса.
МОК раскритиковал Украину за принятие закона о запрете выступления в турнирах с россиянами
14 апреля 2023 14:22
автор: Максим Скороходов
автор фото: МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) высказался о новом украинском законе о запрете украинским спортсменам выступать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами.

«Это ставит серьезные вопросы об автономии украинского спорта. МОК всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в тех или иных международных соревнованиях. Такое решение также противоречит позиции ряда украинских спортсменов и других членов украинского олимпийского сообщества», - приводит «Матч ТВ» заявление пресс-службы МОК.

Добавим, что касаемо чемпионата Европы 2024 года, в отборе которого играет сборная Белоруссии, принимать решение о дальнейшем участии сборной Украины будет УАФ, а вывод о лишении статуса любой спортивной организации будет делать специальная комиссия.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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