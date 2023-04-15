Президент Украины Зеленский ввел санкции против 87 россиян, включая Акинфеева и Туктамышеву 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ согласно которому установил санкции против вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, хабвека «Урала» Юрия Газинского, бывшего голкипера сборной России Вениамина Мандрыкина, а также ряда других спортсменов из России.

Сообщается, что запрет на въезд на территорию Украины, покупку недвижимости и предпринимательскую деятельность был введен в общем против 87-и российских граждан.

Добавим, что в приведенном списке оказались также тренер по фигурному катанию Илья Авербух, российская фигуристка Елизавета Туктамышева, бывший игрок «Локомотива» и тренер вратарей Сергей Овчинников.