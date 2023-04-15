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Президент Украины Зеленский ввел санкции против 87 россиян, включая Акинфеева и Туктамышеву 

В санкционном списке оказались и другие российские атлеты.
15 апреля 2023 16:32
автор: Глеб Шевяков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ согласно которому установил санкции против вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, хабвека «Урала» Юрия Газинского, бывшего голкипера сборной России Вениамина Мандрыкина, а также ряда других спортсменов из России.

Сообщается, что запрет на въезд на территорию Украины, покупку недвижимости и предпринимательскую деятельность был введен в общем против 87-и российских граждан.

Добавим, что в приведенном списке оказались также тренер по фигурному катанию Илья Авербух, российская фигуристка Елизавета Туктамышева, бывший игрок «Локомотива» и тренер вратарей Сергей Овчинников.

Президент Украины Зеленский ввел санкции против 87 россиян, включая Акинфеева и Туктамышеву 
В санкционном списке оказались и другие российские атлеты.
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