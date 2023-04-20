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Всемирная федерация бадминтона не стала допускать российских и белорусских спортсменов

Организация ждет уточнений от МОК.
Всемирная федерация бадминтона не стала допускать российских и белорусских спортсменов
20 апреля 2023 15:12
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Всемирная федерация бадминтона объявила о сохранении санкций в отношении российских и белорусских спортсменов.

Они не будут допущены до соревнований даже в нейтральном статусе.

Причиной такого решения назван недостаток информации от Международного олимпийского комитета по допуску и существующие риски.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией.

Всемирная федерация бадминтона не стала допускать российских и белорусских спортсменов
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