Всемирная федерация бадминтона не стала допускать российских и белорусских спортсменов

Всемирная федерация бадминтона объявила о сохранении санкций в отношении российских и белорусских спортсменов.

Они не будут допущены до соревнований даже в нейтральном статусе.

Причиной такого решения назван недостаток информации от Международного олимпийского комитета по допуску и существующие риски.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией.