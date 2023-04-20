На церемонии Sport Business Awards «Советский спорт» назвал лучший спортивный фильм года

«Советский спорт», выступивший информационным партнёром события, вместе с организаторами учредил номинацию «Лучшее кино о спорте».

В шорт-лист попали три российских картины, вышедшие в 2022 году:

• «Домашнее поле»;

• «Мистер Нокаут»;

• «Начать сначала».

В итоге в совместной номинации «Советского спорта» и журнала СБК победила спортивная драма о регби «Начать сначала» режиссёра Ирины Гобозашвили с Владимиром Сычевым в главной роли. Награду победителям вручил управляющий директор «Советского спорта» Евгений Слюсаренко.

«Мне кажется символичным, что лучшим спортивным фильмом года признали картину, рассказывающую о титулованном тренере сборной, вынужденном перезапустить карьеру – собрать в родном городе команду из начинающих регбистов и сделать её чемпионом. «Советский спорт» сейчас переживает схожий процесс, и я уверен, что нашу команду ждёт такой же хэппи-энд, какой получился в фильме», – сказал, в частности, Евгений Слюсаренко, вручая награду победителям.

Премия Sport Business Awards – престижная награда, которую в этом году вручат в шестой раз за заслуги в сфере спортивного бизнеса. Организаторы подготовили три десятка номинаций. Шорт-лист был опубликован 5 апреля.

Учредитель премии – журнал «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг», информационно-аналитическое издание о людях, знаниях и технологиях в спортивной деловой индустрии.

«Советский спорт» – ежедневная спортивная газета, выходящая с 1922 года.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства спорта России и Олимпийского комитета России.

Генеральные информационные партнеры:

Матч ТВ, Sport24, Championat.com

Официальные партнеры:

ВСпорте, Sportnoise, Luding

Партнер:

Национальные Технологии, Fonbet

Информационные партнеры:

Москомспорт, Советский спорт, Большой спорт, Плеймейкер, Ассоциация развития корпоративного спорта, Kontakt InterSearch Russia, ЭкCпорт Клипина, Рейтинг букмекеров, Комсомольская правда, РАСС, Спорт день за днем, РМОУ, InSport, Национальное фитнес-сообщество, SportHunter, CongressTime, НАОМ, Индустрия спорта, EventLive, Зухра Уразбахтина, SportB2B, Инсайды от Карпа, Ведомости Спорт, MetaRatings, ФНЛ, SportB2B, АРКС, Синергия

Технические партнеры:

Студия визуальных решений, Zasport

Партнеры церемонии награждения:

Zedo, Siberica

Площадка партнер:

Sagrado Corp

Кейтеринг партнер:

Кейтеринг by Demidov