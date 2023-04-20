ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

На церемонии Sport Business Awards «Советский спорт» назвал лучший спортивный фильм года

19 апреля в банкетном зале «Мир» в Москве состоялась церемония награждения премией Sport Business Awards.
На церемонии Sport Business Awards «Советский спорт» назвал лучший спортивный фильм года
20 апреля 2023 17:48
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба СБК

«Советский спорт», выступивший информационным партнёром события, вместе с организаторами учредил номинацию «Лучшее кино о спорте».

В шорт-лист попали три российских картины, вышедшие в 2022 году:

• «Домашнее поле»;

• «Мистер Нокаут»;

• «Начать сначала».

В итоге в совместной номинации «Советского спорта» и журнала СБК победила спортивная драма о регби «Начать сначала» режиссёра Ирины Гобозашвили с Владимиром Сычевым в главной роли. Награду победителям вручил управляющий директор «Советского спорта» Евгений Слюсаренко.

«Мне кажется символичным, что лучшим спортивным фильмом года признали картину, рассказывающую о титулованном тренере сборной, вынужденном перезапустить карьеру собрать в родном городе команду из начинающих регбистов и сделать её чемпионом. «Советский спорт» сейчас переживает схожий процесс, и я уверен, что нашу команду ждёт такой же хэппи-энд, какой получился в фильме», сказал, в частности, Евгений Слюсаренко, вручая награду победителям.

Премия Sport Business Awards – престижная награда, которую в этом году вручат в шестой раз за заслуги в сфере спортивного бизнеса. Организаторы подготовили три десятка номинаций. Шорт-лист был опубликован 5 апреля.

Учредитель премии – журнал «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг», информационно-аналитическое издание о людях, знаниях и технологиях в спортивной деловой индустрии.

«Советский спорт» – ежедневная спортивная газета, выходящая с 1922 года.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства спорта России и Олимпийского комитета России.

Генеральные информационные партнеры:

Матч ТВ, Sport24, Championat.com

Официальные партнеры:

ВСпорте, Sportnoise, Luding

Партнер:

Национальные Технологии, Fonbet

Информационные партнеры:

Москомспорт, Советский спорт, Большой спорт, Плеймейкер, Ассоциация развития корпоративного спорта, Kontakt InterSearch Russia, ЭкCпорт Клипина, Рейтинг букмекеров, Комсомольская правда, РАСС, Спорт день за днем, РМОУ, InSport, Национальное фитнес-сообщество, SportHunter, CongressTime, НАОМ, Индустрия спорта, EventLive, Зухра Уразбахтина, SportB2B, Инсайды от Карпа, Ведомости Спорт, MetaRatings, ФНЛ, SportB2B, АРКС, Синергия

Технические партнеры:

Студия визуальных решений, Zasport

Партнеры церемонии награждения:

Zedo, Siberica

Площадка партнер:

Sagrado Corp

Кейтеринг партнер:

Кейтеринг by Demidov

источник: «Советский спорт»
На церемонии Sport Business Awards «Советский спорт» назвал лучший спортивный фильм года
На церемонии Sport Business Awards «Советский спорт» назвал лучший спортивный фильм года
19 апреля в банкетном зале «Мир» в Москве состоялась церемония награждения премией Sport Business Awards.
20.04.2023 17:48
Хроника
автор: Сергей Иванов
Всемирная федерация бадминтона не стала допускать российских и белорусских спортсменов
Всемирная федерация бадминтона не стала допускать российских и белорусских спортсменов
Организация ждет уточнений от МОК.
20.04.2023 15:12
Хроника
автор: Максим Скороходов
Президент России Владимир Путин поздравил руководство и спортсменов «Динамо» со столетием общества
Президент России Владимир Путин поздравил руководство и спортсменов «Динамо» со столетием общества
Глава государства назвал юбилей «Динамо» важным событием для всего российского спорта.
19.04.2023 16:11
Хроника
автор: Александр Евграфов
Снукерист Уилсон установил историческое достижение, набрав 147 очков в матче
Англичанин сделал четвертый брейк в карьере и первый на чемпионате мира.
19.04.2023 15:36
Хроника
автор: Александр Евграфов
Спортивному обществу «Динамо» исполнилось 100 лет
Спортивному обществу «Динамо» исполнилось 100 лет
С речью выступил председатель Общества генерал-лейтенант Гулевский.
18.04.2023 15:13
Хроника
автор: Максим Скороходов
Экоактивист сорвал старт чемпионата мира по снукеру в Англии
Экоактивист сорвал старт чемпионата мира по снукеру в Англии
Причиной инцидента стала добыча ископаемого топлива.
18.04.2023 14:10
Хроника
автор: Александр Поволоцкий
«Динамо» откроет спортивно-тренировочный комплекс. Об этом лично сообщил Сергей Собянин
«Динамо» откроет спортивно-тренировочный комплекс. Об этом лично сообщил Сергей Собянин
18 апреля ФК «Динамо» празднует столетний юбилей.
18.04.2023 12:20
Хроника
автор: Максим Скороходов
Спортивно-развлекательную площадку переименовали в честь Ольги Бузовой 
Спортивно-развлекательную площадку переименовали в честь Ольги Бузовой 
17 апреля концертная площадка для спортивно-развлекательных мероприятий RED ARENA в игорной зоне «Красная Поляна» сменила свое название на BUZOVA ARENA.
17.04.2023 19:54
Хроника
автор: Глеб Шевяков
Тарасова считает, что российские спортсмены равнодушно отнесутся к санкциям со стороны Украины
По мнению 76-летнего тренера, атлеты России не собираются посещать территорию Украины.
16.04.2023 13:39
Хроника
автор: Глеб Шевяков
Президент Украины Зеленский ввел санкции против 87 россиян, включая Акинфеева и Туктамышеву 
В санкционном списке оказались и другие российские атлеты.
15.04.2023 16:32
Хроника
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика