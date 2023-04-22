Российские спортсмены торжественно прошли с флагом на открытии международных соревнований

Российские спортсмены торжественно пронесли национальный флаг на церемонии открытия V Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА).
Соответствующее видео оказалось в распоряжении РИА Новости.
Знаменосцами нашей сборной стали боксер Иван Верясов и Элизабет Абраамян, представляющая настольный теннис. На трибунах присутствовал министр спорта России Олег Матыцин.
Напомним, соревнования пройдут с 21 по 29 апреля в Каракасе и Ла-Гуайре в Венесуэле.
Ранее российскую делегацию поприветствовал глава республики Николас Мадуро.
источник: «РИА Новости»