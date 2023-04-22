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«Лига Ставок» собрала лучших спортсменов России на премии SBA

В Москве состоялось вручение престижной премии Sport Business Award.
«Лига Ставок» собрала лучших спортсменов России на премии SBA
22 апреля 2023 12:30
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автор фото: SBA

Завершилась церемония вручения престижной премии SBA. В этом году букмекерская компания «Лига Ставок» стала партнером одной из самых ярких номинаций – «Спортсмен года».

Награду вручали амбассадоры БК «Лига Ставок» – ведущая Матч-ТВ Мария Орзул и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян. Титул «Спортсмен года» получил гимнаст, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы Никита Нагорный. Как отметил Далалоян, вручая награду своему коллеге: «Это действительно гордость, что столько представителей именно гимнастики были номинированы в этом году».

В шорт-лист номинации также попали теннисист Даниил Медведев, лыжник Александр Большунов, фигуристка Щербакова, сноубордист Виктор Уайлд, боец Вагаб Вагабов, пятиборка Ульяна Баташова, шахматист Ян Непомнящий, гимнастка Ангелина Мельникова и самбист Иван Штырков.

Напомним, что по условиям премии жюри оценивало спортсменов не по их спортивным достижениям, а по таким критериям, как работа со спонсорами, имидж, медиа присутствие и социальная ответственность.

источник: «Советский спорт»
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