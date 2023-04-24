Названы победители Sport Business Awards

Названы лауреаты престижной премии Sport Business Awards

Награду за успехи и достижения в области спортивного бизнеса получили менеджеры, арены, клубы, проектные бюро, букмекеры и стартапы. Рассказываем о победителях и их проектах.

Мероприятие прошло в Москве в банкетном зале «Мир». Ведущими стали трехкратная олимпийская чемпионка, синхронистка Мария Киселева и экс-капитан сборной России по регби Василий Артемьев.

Более 300 заявок вошли в шорт-лист премии SBA. Защита заявок проходила по всем номинациям, кроме «Менеджер года», «Спортсмен года».

Победители опубликованы на сайте премии.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства спорта России и Олимпийского комитета России.