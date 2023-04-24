ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Названы победители Sport Business Awards

Завершилась церемония вручения премии SBA, учредителем которой является издание «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг».
Названы победители Sport Business Awards
24 апреля 2023 11:02
автор:
автор фото: Архив "Советского спорта"

Названы лауреаты престижной премии Sport Business Awards

Награду за успехи и достижения в области спортивного бизнеса получили менеджеры, арены, клубы, проектные бюро, букмекеры и стартапы. Рассказываем о победителях и их проектах.

Мероприятие прошло в Москве в банкетном зале «Мир». Ведущими стали трехкратная олимпийская чемпионка, синхронистка Мария Киселева и экс-капитан сборной России по регби Василий Артемьев.

Более 300 заявок вошли в шорт-лист премии SBA. Защита заявок проходила по всем номинациям, кроме «Менеджер года», «Спортсмен года».

Победители опубликованы на сайте премии.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства спорта России и Олимпийского комитета России.

источник: «Советский спорт»
Названы победители Sport Business Awards
Названы победители Sport Business Awards
Завершилась церемония вручения премии SBA, учредителем которой является издание «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг».
24.04.2023 11:02
Хроника
Губерниев рассказал, почему у российских спортсменов мало шансов поехать на Олимпиаду
Отечественные атлеты отстранены от международных соревнований.
22.04.2023 23:39
Хроника
МОК через зарубежную прессу дал понять о своем недовольстве Украиной
МОК через зарубежную прессу дал понять о своем недовольстве Украиной
В стране ранее приняли решение не выступать в одном турнире с россиянами и белорусами.
22.04.2023 19:33
Хроника
автор: Максим Скороходов
Украинским спортсменам запретили выйти с флагом на чемпионате мира по латиноамериканским танцам
Правила едины для всех
22.04.2023 14:08
Хроника
автор: Максим Скороходов
«Лига Ставок» собрала лучших спортсменов России на премии SBA
«Лига Ставок» собрала лучших спортсменов России на премии SBA
В Москве состоялось вручение престижной премии Sport Business Award.
22.04.2023 12:30
Хроника
Российские спортсмены торжественно прошли с флагом на открытии международных соревнований
Российские спортсмены торжественно прошли с флагом на открытии международных соревнований
Россияне примут участие в V Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА).
22.04.2023 10:19
Хроника
автор: Александр Шульгин
ФОНБЕТ выиграла международную HR-премию Team Awards
ФОНБЕТ выиграла международную HR-премию Team Awards
Церемония награждения прошла в Москве 20 апреля.
21.04.2023 22:53
Хроника
На церемонии Sport Business Awards «Советский спорт» назвал лучший спортивный фильм года
На церемонии Sport Business Awards «Советский спорт» назвал лучший спортивный фильм года
19 апреля в банкетном зале «Мир» в Москве состоялась церемония награждения премией Sport Business Awards.
20.04.2023 17:48
Хроника
автор: Сергей Иванов
Всемирная федерация бадминтона не стала допускать российских и белорусских спортсменов
Всемирная федерация бадминтона не стала допускать российских и белорусских спортсменов
Организация ждет уточнений от МОК.
20.04.2023 15:12
Хроника
автор: Максим Скороходов
Президент России Владимир Путин поздравил руководство и спортсменов «Динамо» со столетием общества
Президент России Владимир Путин поздравил руководство и спортсменов «Динамо» со столетием общества
Глава государства назвал юбилей «Динамо» важным событием для всего российского спорта.
19.04.2023 16:11
Хроника
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика