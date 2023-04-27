Девять борцов из России дисквалифицировали за употребление допинга 

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило о дисквалификации девяти российских борцов в результате полученных данных из московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Согласно проведенному совместному расследованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и профессора Ричарда Макларена, а также данным LIM, в образцах российских атлетов, датируемых 2012-м годом, были обнаружены запрещенные вещества. Сообщается, что в списке нарушителей антидопинговых правил оказались, Дарья Лексина (срок дисквалификации до 1 марта 2023 года), Елена Вострикова (до 1 марта), Маргарита Фаткулина (до 18 ноября), Елена Гетта (до 18 ноября), Анжела Катаева (до 18 ноября), Елена Куликова (до 18 ноября), Алевтина Лисицина (до 18 ноября) и Анастасия Щавлинская (до 18 ноября) и Алексей Щеков (до 1 марта 2024 года).

Добавим, что восемь российских спортсменов признались в употреблении допинга и согласились на дисквалификацию сроков в два года, а также на аннулирование всех результатов в период с 20 ноября 2012 года по 20 ноября 2014 года. В свою очередь, Щеков отказался признать нарушение, за что был дисквалифицирован до 2 марта 2022 года.