Комиссия спортсменов ОКР заявила, что отстранение россиян приведет к расколу спортивного сообщества

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) выпустила заявление по приведенным ранее МОК критериям допуска российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом.

По мнению комиссии, подобные решения вкупе с отстранением россиян и белорусов создало опасный прецедент.

«Ни один спортсмен в мире впредь не может быть уверен, что (1) его гражданские права будут соблюдаться должным образом, (2) а все решения приниматься в строгом соответствии с законом и Олимпийской хартией – без исключений.

Сегодня именно мы, спортсмены, все чаще становимся заложниками политических игр, которые ведут международное спортивное сообщество к расколу и одновременно вносят разлад в олимпийскую семью, диктуя, кому и по каким параметрам разрешено участвовать в соревнованиях, а кому запрещено», - говорится в заявлении комиссии спортсменов ОКР.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией. Однако это решение не связано с Олимпийскими играми.

До этого МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе только при условии невозможности их отстранения.