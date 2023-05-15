Госдума планирует рассмотреть законопроект об интеграции новых регионов в российский спорт 17 мая

В Госдуме рассчитывают обсудить возможность о реализации проекта о комплексной интеграции четырех новых регионов в существующую систему физкультуры и спорта в России. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Сообщается, что законопроект будет рассматриваться на пленарном заседании Госдумы в первом чтении 17 мая. Таким образом, ДНР, ЛНР, Запорожские и Херсонские области могут войти в российскую спортивную сферу в ускоренном режиме.

«Интеграция в единую спортивную систему позволит регионам получить необходимое финансирование, а атлетам и наставникам — принимать участие в стартах на всероссийском уровне и претендовать на связанные с этим выплаты и преференции», — приводит слова председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева «Парламентская газета».

Добавим, что благодаря реализации проекта у новые регионов появится возможность организовывать региональные федерации спорта и вступать в уже существующие общероссийские спортивные организации. Также спортсмены и тренеры регионов сохранят звания и титулы, присвоенные им ранее в соответствии с законодательством ДНР, ЛНР и Украины.