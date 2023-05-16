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Министры спорта стран ЕС на совещании выступили против допуска российских атлетов на ОИ

Странное представление о правах человека.
Министры спорта стран ЕС на совещании выступили против допуска российских атлетов на ОИ
16 мая 2023 19:52
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Министры спорта стран Евросоюза провели совещание на тему: «Права человека на международных спортивных мероприятиях», сообщает Inside the Games.

На нем они затронули вопрос допуска российских спортсменов на международные соревнования, включая Олимпиады, и выступили против него.

Примечательно, что бойкот Олимпийских игр при противоположном решении МОК не обсуждался.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией. Однако это решение не связано с Олимпийскими играми.

источник: Inside The Games
Министры спорта стран ЕС на совещании выступили против допуска российских атлетов на ОИ
Министры спорта стран ЕС на совещании выступили против допуска российских атлетов на ОИ
Странное представление о правах человека.
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