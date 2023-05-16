Министры спорта стран ЕС на совещании выступили против допуска российских атлетов на ОИ

Министры спорта стран Евросоюза провели совещание на тему: «Права человека на международных спортивных мероприятиях», сообщает Inside the Games.

На нем они затронули вопрос допуска российских спортсменов на международные соревнования, включая Олимпиады, и выступили против него.

Примечательно, что бойкот Олимпийских игр при противоположном решении МОК не обсуждался.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией. Однако это решение не связано с Олимпийскими играми.