Forbes назвал пять самых высокооплачиваемых спортсменов в возрасте до 25 лет

Журнал Forbes представил топ-5 самых высокооплачиваемый спортсменов в возрасте до 25 лет.

Больше всех получает нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, чей годовой заработок составляет около 110 млн евро в год.

На втором месте рейтинга находится квотербек НФЛ «Аризона Кардиналс» Кайлер Мюррей, получающий 64 млн евро в год, тройку богачей с 58 млн замкнул пилот команды «Формулы-1» «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

На четвертой позиции расположился форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (47 млн евро), а на пятой - разыгрывающий клуба НБА «Даллас» Лука Дончич (42 млн).