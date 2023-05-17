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Forbes назвал пять самых высокооплачиваемых спортсменов в возрасте до 25 лет

В рейтинге сразу несколько видов спорта.
17 мая 2023 09:05
автор: Максим Скороходов

Журнал Forbes представил топ-5 самых высокооплачиваемый спортсменов в возрасте до 25 лет.

Больше всех получает нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, чей годовой заработок составляет около 110 млн евро в год.

На втором месте рейтинга находится квотербек НФЛ «Аризона Кардиналс» Кайлер Мюррей, получающий 64 млн евро в год, тройку богачей с 58 млн замкнул пилот команды «Формулы-1» «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

На четвертой позиции расположился форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (47 млн евро), а на пятой - разыгрывающий клуба НБА «Даллас» Лука Дончич (42 млн).

источник: Forbes
Forbes назвал пять самых высокооплачиваемых спортсменов в возрасте до 25 лет
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