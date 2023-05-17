Путин поручил Правительству РФ представить до 1 июля предложения о проведении игр БРИКС

Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить до 1 июля предложения о проведении в стране спортивных игр БРИКС.

«Правительству Российской Федерации: представить предложения об организации и проведении в 2024 году в Российской Федерации спортивных игр БРИКС», - говорится в поручении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Ответственным за исполнение задания назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, что в БРИКС помимо России входят Бразилия, Китай, Индия и ЮАР.

Добавим, что МОК на данный момент не объявил решения о допуске российских спортсменов на Олимпиаду-2024.