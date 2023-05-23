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Продолжается регистрация на фестиваль спортивного бизнеса SPORT. BUSINESS. PEOPLE!

Событие пройдет 7-8 июня 2023 года в Москве в многофункциональном спортивном комплексе «Чкалов Арена».
Продолжается регистрация на фестиваль спортивного бизнеса SPORT. BUSINESS. PEOPLE!
23 мая 2023 14:48
автор: Сергей Иванов
автор фото: SPORT. BUSINESS. PEOPLE.

SPORT. BUSINESS. PEOPLE. – мероприятие, посвященное вопросам развития спортивного предпринимательства, эффективного управления, автоматизации, формированию команды спортивного проекта, коммерциализации и масштабированию спортивного бизнеса в сфере любительского и детско-юношеского спорта.

ТОП-10 тем SPORT. BUSINESS. PEOPLE:

• Первые 10 шагов для запуска спортивной школы

Партнерство и спонсорство спортивных проектов

Масштабирование спортивного проекта

Маркетинг проекта в новых условиях: как и куда двигаться в 2023 году?

Построение команды спортивного проекта

Автоматизация спортивного проекта: современные IT решения для спортбиза

PR и продвижение спортивного проекта. Как сделать так, чтобы о тебе писали СМИ?

Спортивные сооружения, эффективная коммерческая деятельность

Современные smm-инструменты для продвижения спортивной организации и привлечения клиентов – «Без чего нельзя в онлайне?»

Как вашему проекту получить поддержку, субсидии, гранты от государства?

Спикеры – успешные спортивные предприниматели, которые с удовольствием поделятся личным опытом построения спортивного бизнеса, работающими методиками его развития и коммерциализации, а также эффективными инструментами управления и продвижения.

SPORT. BUSINESS. PEOPLE. поможет узнать о новейших тенденциях, найти партнеров, завести полезные знакомства, продвинуть свой проект и, конечно, получить бесценные знания!

Подробно о событии и форматах участия – на https://sport-conf.ru/

Самые актуальные новости – в ТГ-канале.

источник: «Советский спорт»
Продолжается регистрация на фестиваль спортивного бизнеса SPORT. BUSINESS. PEOPLE!
Продолжается регистрация на фестиваль спортивного бизнеса SPORT. BUSINESS. PEOPLE!
Событие пройдет 7-8 июня 2023 года в Москве в многофункциональном спортивном комплексе «Чкалов Арена».
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