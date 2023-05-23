Продолжается регистрация на фестиваль спортивного бизнеса SPORT. BUSINESS. PEOPLE!

SPORT. BUSINESS. PEOPLE. – мероприятие, посвященное вопросам развития спортивного предпринимательства, эффективного управления, автоматизации, формированию команды спортивного проекта, коммерциализации и масштабированию спортивного бизнеса в сфере любительского и детско-юношеского спорта.
ТОП-10 тем SPORT. BUSINESS. PEOPLE:
• Первые 10 шагов для запуска спортивной школы
• Партнерство и спонсорство спортивных проектов
• Масштабирование спортивного проекта
• Маркетинг проекта в новых условиях: как и куда двигаться в 2023 году?
• Построение команды спортивного проекта
• Автоматизация спортивного проекта: современные IT решения для спортбиза
• PR и продвижение спортивного проекта. Как сделать так, чтобы о тебе писали СМИ?
• Спортивные сооружения, эффективная коммерческая деятельность
• Современные smm-инструменты для продвижения спортивной организации и привлечения клиентов – «Без чего нельзя в онлайне?»
• Как вашему проекту получить поддержку, субсидии, гранты от государства?
Спикеры – успешные спортивные предприниматели, которые с удовольствием поделятся личным опытом построения спортивного бизнеса, работающими методиками его развития и коммерциализации, а также эффективными инструментами управления и продвижения.
SPORT. BUSINESS. PEOPLE. поможет узнать о новейших тенденциях, найти партнеров, завести полезные знакомства, продвинуть свой проект и, конечно, получить бесценные знания!
Подробно о событии и форматах участия – на https://sport-conf.ru/
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